الهلال الأحمر: 85 أسرة استفادت من مساعدات غير غذائية في مخيم مدرسة أسماء بغات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 يونيو 2019, 04:56 مساء
متطوعة في الهلال الأحمر الليبي تقدم المساعدات لأهالي غات المنكوبة (الإنترنت)

أعلن الهلال الأحمر الليبي أن 85 أسرة من النازحين بمخيم الإيواء (مدرسة أسماء) بغات، استفادت من حصص المساعدات غير الغذائية مقدمة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

ولفت الهلال الأحمر في بيان أن هذه المساعدات وزعها متطوعو الهلال الأحمر الليبي من فروع غات وأجدابيا والفجيج وأوباري.

هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين من «الشركة الصينية» في غات

وأوضح أن المساعدات تشمل (بطاطين وفرشات ووسائد وعوازل أمطار ومستوعبات للمياه)، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة ضمن غرفة عمليات الهلال الأحمر الليبي بغات.

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