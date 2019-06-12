هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين من «الشركة الصينية» في غات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 09:08 مساء
هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين في غات, 12 يونيو 2019

نشر المجلس البلدي غات، صورا لفرق من عناصر الهيئة الليبية للإغاثة تباشر في تركيب الخيم وتوفير التجهيزات اللوجستية للمخيم للنازحين من مدينة غات المنكوبة.

وأوضح المجلس في بيان اليوم، أنه تم الاتفاق مع الهيئة الليبية للإغاثة ولجنة الطوارئ لإقامة مخيم للعائلات النازحة من الموقع المعروف بـ«الشركة الصينية» في حي «دجان» في غات وتوفير كافة الإمكانيات لهذا المخيم في أسرع وقت.

وتسببت الفيضانات والسيول التي اجتاحت غات خلال الأيام الماضية في نزوح أكثر من ألفي شخص من منازلهم، وألحقت أضرارًا مادية فادحة في الممتلكات العامة والخاصة وأدت إلى انقطاع الاتصالات والكهرباء.

هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين في غات, 12 يونيو 2019
هيئة الإغاثة تدشن مخيما للنازحين في غات, 12 يونيو 2019
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع الدولار والإسترليني في السوق الرسمية
ليبيا
بالأرقام..الدول التي تملك «أكبر احتياطي من الذهب»
اقتصاد
السوق الرسمية: الدولار يواصل انخفاضه أمام الدينار
ليبيا
الطوير: لا جدوى من خوض تصفيات الشان
رياضة محلية
«طرابلس المركز» تعلن عدم صلاحية شواطئها للسباحة أو الصيد
ليبيا
غات بعد السيول: النازحون يشكون من التلاعب في مواد الإغاثة
ليبيا
مجلس الأمن يؤكد ضرورة التنفيذ الصارم لحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
ليبيا
السراج: البلاد كانت على أبواب تسوية سياسية
ليبيا
أزمة قانونية تُعدل قرار إعادة نهائي دوري أبطال أفريقـيا
رياضة عالمية
أسعار«المركزي» للعملات منذ 2011 وحتى 2019: مسار تصاعدي للدولار وهبوط الاسترليني ...
ليبيا
بعد سرت.. مصراتة دون مياه
ليبيا
خبير نفطي يشرح أسباب فشل السياسات الاقتصادية والاستثمارية بعد العام 1990
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الأمم المتحدة تطلب موظفين «شباب» من ليبيا