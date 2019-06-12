وزير الحكم المحلي يبحث مع نظيره التونسي سبل التعاون في مجال الإدارة المحلية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 يونيو 2019, 08:20 مساء
وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر، مع وزير الشؤون المحلية التونسي مختار الهمامي, 12 يونيو 2019

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الدكتور ميلاد الطاهر، مع وزير الشؤون المحلية والبيئة التونسي مختار الهمامي، عديد الجوانب والقضايا ذات الطابع المشترك بين البلدين وسبل التعاون في مجال الإدارة المحلية والبلديات واللامركزية والتواصل الدائم وتبادل الخبرات بين البلدين في هذا الجانب، بحسب بيان اليوم.

وكان الطاهر، قد قال إن استقرار ليبيا لن يتم إلا عن طريق البلديات والمجالس البلدية من خلال الرفع من قدراتها ومساندتها في إدارة شؤونها وتوصيل خدماتها للمواطنين بأعلى جودة وأقل التكاليف.

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