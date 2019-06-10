شركة الكهرباء تعلن إعادة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة الخمس

فنيو شركة الكهرباء خلال عملية إصلاح أحد الأعطال. (أرشيفية : الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عودة تشغيل الوحدة الرابعة بمحطة الخمس الغازية، والدخول بها على الشبكة بقدرة 130 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم، أن إعادة تشغيل الوحدة جاء بعد الانتهاء من إجراء أعمال صيانة المحول الخاص بالوحدة والتي ستساهم في تغطية جزء من العجز الحاصل في الشبكة.

شركة الكهرباء تعلن 5 أسباب وراء العجز في الشبكة وطرح الأحمال

وكانت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، قالت إن العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية والذي أدى إلى عملية طرح الأحمال، يعود لخمسة أسباب، أهمها الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس مما أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية.