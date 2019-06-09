شركة الكهرباء تعلن 5 أسباب وراء العجز في الشبكة وطرح الأحمال

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 يونيو 2019, 05:09 مساء
محولات تعرضت للدمار إثر اشتباكات طرابلس. (شركة الكهرباء -أرشيفية)

قالت الإدارة التنفيذية للشركة العامة للكهرباء، إن العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية والذي أدى إلى عملية طرح الأحمال، يعود لخمسة أسباب، أهمها الأضرار الجسيمة التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية في جنوب طرابلس مما أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم، أنها وضعت خطة لصيانة بعض وحدات التوليد لمواجهة الذروة الصيفية مع بداية شهر مارس الماضي لكن مع اندلاع الاشتباكات في جنوب طرابلس، تعرقل العمل وعدم استطاعة بعض العاملين مباشرة أعمالهم ومغادرة كل الشركات الأجنبية التي تقوم بالإشراف على صيانة بعض وحدات التوليد في الرويس والخمس وجنوب طرابلس والزاوية، كما «تعثر تنفيذ إتمام محطات التوليد الجديدة»، وأهمها (أوباري الغازية، الخليج البخارية، غرب طرابلس، وحدات سريعة الإنجاز ذات الطابع الاستعجالي).

الكهرباء تعلن برنامج طرح أحمال لتجاوز أزمة الذروة الصيفية

ووفق بيان الشركة فمن أهم أسباب العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، «عدم البدء في صرف ميزانية التحول لسنة 2019 حتى تاريخه»، فضلا عن ارتفاع درجات الحرارة والاستهلاك المفرط في الطاقة الكهربائية، مما أدى إلى تسجيل عجز كبير حيث سجل الاستهلاك يوم الخميس الماضي 4900 ميجا وات وارتفع يوم الجمعة إلى 5440 ميجا وات وزادت نسبة الارتفاع يوم السبت إلى 5880 ميجا وات. 

وقالت الشركة إنها تأمل من المواطنين «تفهم الوضع الحالي والمساهمة في التقليل من استخدام الأدوات الكهربائية غير الضرورية للمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية».

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