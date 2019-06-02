بحرية الوفاق: العملية «صوفيا» متوقفة.. وتراجع أعداد المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 02 يونيو 2019, 02:55 مساء
الناطق باسم القوات البحرية العميد أيوب قاسم خلال مؤتمر صحفي. (بوابة الوسط)

أعلن الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق، العميد أيوب قاسم، أن عملية صوفيا البحرية باتت «متوقفة»، مشيرًا إلى تراجع أعداد المهاجرين العام الحالي .

وقال، في مؤتمر صحفي الليلة الماضية، «التعاون الوحيد معها هو الالتزام بمذكرة التعاون في ما يتعلق بتدريب عناصر حرس السواحل الليبي»، لكنه قال: «العملية الآن مجمدة ولا تقوم بأي عمل بحري، ولا يوجد أي قطع بحرية في المتوسط باسم صوفيا لمدة ستة أشهر».

ويقول الاتحاد الأوروبي إن المهمة الأساسية للعملية تتمثل في المساهمة في جهود الاتحاد الأوروبي لتفكيك النموذج الاقتصادي لمهربي البشر والمتاجرين بهم في الجزء الجنوبي من وسط البحر المتوسط. 

وفي مارس الماضي، أعلن المجلس الأوروبي في بروكسل تمديد مهمة عملية «صوفيا» لمدة ستة أشهر، ولكن دون تمكينها من قدرات بحرية، وهو ما جاء بعد فشل كافة الجهود لإثناء الحكومة الإيطالية عن موقفها بشأن إغلاق موانئها تجاه سفن الإنقاذ القادمة من الساحل الليبي.

من جهة أخرى، قال قاسم إن أعداد المهاجرين غير الشرعيين تراجعت إلى 2475 هذا العام مقابل 5072 مهاجرًا في 2017، ثم عادت الأرقام في الارتفاع في العام 2018 حيث بلغت 5800 مهاجر، وأضاف: «تدريب عناصر السواحل مستمر، ودربنا في وقت سابق أكثر من 350 عنصرًا، على أن يجري تدريب 150 آخرين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حراسة المرمى.. الحلقة الأبرز في تاريخ المنتخبات عبر الأجيال
رياضة محلية
إصابة 18 شخصًا جراء تفجير مزدوج قرب مقر تابع للجيش في درنة
ليبيا
أول تعليق من صلاح بعد فوزه بدوري أبطال أوروبا: «حققت حلم الطفولة»
رياضة عالمية
بومبيو يشارك في لقاء مجموعة بلدربيرغ السري في سويسرا
دولى
الحصبة تنتشر في الولايات المتحدة
طب وصحة
زلزال يتوج الترجي بطلا لدوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي
رياضة محلية
المشهد الليبي الراهن: دائرة مفرغة من «الاتهامات».. وإجماع على «رفض التقسيم»
ليبيا
السيولة تنغص فرحة الليبيين بـ«أجواء العيد»
ليبيا
ولي العهد السعودي: حل الأزمة الليبية يكمن في العودة إلى الحوار والتفاهم
ليبيا
قنوات مصرية تعرض المنوعة الليبية «خليل وبركة» بعد عيد الفطر المبارك
ثقافة وفن
الماء والكهرباء والوقود ثالوث أزمات فجرتها الحرب
ليبيا
مقرر للأمم المتحدة: جوليان أسانج يعاني من عوارض «تعذيب نفسي»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

محو الذاكرة ميزة جديدة في خدمة المساعدة الصوتية «أليكسا»