سلامة يسعى في واشنطن إلى موقف دولي موحد لوقف الحرب

المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة (أرشيفية : الإنترنت)

أنهى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ‫غسان سلامة، زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن التي استغرقت ثلاثة أيام، أجرى خلالها مباحثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية والكونغرس.

ووفقا لبيان البعثة الأممية في ليبيا، فإن الزيارة تسعى لتكوين موقف دولي موحد يساعد ‫ليبيا للخروج من محنتها الراهنة ووقف الحرب.

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وقبل زيارته لواشنطن أجرى سلامة جولة أوروبية، اجتمع فيها مع عدد من رؤساء الحكومات فضلا عن مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، ليطلعهم على آخر التطورات في ليبيا.

وتشهد العاصمة طرابلس مواجهات مسلحة، منذ الرابع من أبريل الماضي، بين قوات الجيش التابعة للقيادة العامة، والقوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني، مما خلف مئات القتلى والمصابين وعشرات الآلاف من المشردين، بحسب منظمة الصحة العالمية.