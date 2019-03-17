ويليامز تطلع على آثار الحرب في مستشفى ومدرسة بورشفانة

ويليامز خلال زيارة مدرسة عمر المختار الثانوية في ورشفانة. (البعثة الأممية)

زارت نائبة المبعوث الأممي للشؤون السياسية، ستيفاني ويليامز، مستشفى «الزهراء» ومدرسة «عمر المختار الثانوية» في المعمورة؛ للاطلاع على الأضرار الناجمة عن الحروب في منطقة ورشفانة.

جاء ذلك عقب اجتماع ويليامز مع عدد من القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة بمقر مديرية أمن الجفارة في العزيزية.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن زيارة ويليامز منطقة ورشفانة، السبت، تأتي «كجزء من جولة تقوم بها على عدد من المدن والبلدات الليبية»، حيث «وصلت إلى العزيزية في منطقة ورشفانة للقاء رؤساء البلديات وشيوخ وأعيان من المنطقة، وكذلك المسؤولين الأمنيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني من المنطقة».

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وأضافت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن ويليامز عقدت خلال الزيارة «اجتماعًا في مديرية أمن الجفارة في ورشفانة مع طيف واسع من ممثلين عن المنطقة من مشايخ وقيادات قبلية وعمداء بلديات وسياسيين وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني وعن المرأة».