ويليامز تجتمع مع قيادات سياسية واجتماعية وأمنية بورشفانة في العزيزية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مارس 2019, 07:29 مساء
اجتماع وليامز مع قيادات ورشفانة بمديرية أمن الجفارة. (البعثة الأممية)

اجتمعت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني وليامز، بمقر مديرية أمن الجفارة في العزيزية، مع عدد من القيادات الاجتماعية والسياسية والأمنية والمحلية ومنظمات المجتمع المدني في المنطقة.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن زيارة ويليامز إلى منطقة ورشفانة، اليوم السبت، تأتي «كجزء من جولة تقوم بها على عدد من المدن والبلدات الليبية»، حيث «وصلت إلى العزيزية في منطقة ورشفانة للقاء رؤساء البلديات وشيوخ وأعيان من المنطقة، وكذلك المسؤولين الأمنيين وسياسيين وممثلي المجتمع المدني من المنطقة».

وأضافت البعثة عبر حسابها على موقع «تويتر» أن ويليامز عقدت خلال الزيارة «اجتماعًا في مديرية أمن الجفارة في ورشفانة مع طيف واسع من ممثلين عن المنطقة من مشايخ وقيادات قبلية وعمداء بلديات وسياسيين وأعضاء من مجلس النواب وممثلين عن المجتمع المدني وعن المرأة»

وعبَّرت ويليامز خلال الاجتماع «عن سعادتها الكبيرة بزيارة المنطقة وبالترحيب الحار، واستمعت لشرح مفصل عن احتياجات منطقة ورشفانة وهموم أهلها، وقدمت إحاطة حول خطة عمل الأمم المتحدة بما فيها الملتقى الوطني المرتقب». فيما «عبر الحاضرون عن دعمهم الملتقى لإنهاء المرحلة الانتقالية والوصول لحل سياسي يرضي الجميع» وفق البعثة الأممية.

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