المجلس الرئاسي: القيادة العامة تقف وراء القصف الذي تعرضت له طائرة مدنية بمطار حقل الفيل

اتهم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني «طائرة لقوات تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بالمنطقة الشرقية» بالوقوف وراء «القصف بالصواريخ الذي تعرضت له طائرة مدنية تابعة للخطوط الجوية الليبية»، قال إنها «كانت تنقل جرحى ومصابين من حقل الفيل النفطي لتلقي العلاج في العاصمة طرابلس».

وقال المجلس الرئاسي في بيان معدل نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» بعد ساعة من نشر البيان الأول بشأن الحادث إن «القصف الصاروخي أصاب مدرج المطار والبنية التحتية لحقل الفيل الذي يعد أحد حقول النفط الرئيسية في جنوب غرب البلاد، وأحد مصادر رزق الليبيين».

وكان المجلس الرئاسي ذكر في بيانه الأول بشأن الحادث أن «طائرة مجهولة» هي مَن تقف وراء القصف بالصواريخ.

اقرأ أيضًا: المجلس الرئاسي: وجهنا وزارة الخارجية لعرض ما جرى بحقل الفيل على مجلس الأمن

واعتبر المجلس الرئاسي في البيان أن «هذا الاعتداء عمل إرهابي، لا تسمح بارتكابه كافة القوانين والمعاهدات الدولية وتعتبره جريمة ضد الإنسانية»، مؤكدًا أنه «اتخذ الخطوات الإجرائية والقانونية اللازمة لمواجهة هذا العبث المدمر، وأصدر توجيهاته لوزارة الخارجية بعرض هذا التجاوز الخطير، الذي يستهدف حياة المدنيين على مجلس الأمن الدولي».

وأضاف المجلس الرئاسي أنه «يرفض بقوة هذا التجاوز والاستفزاز والتصعيد» و«يحمل المسؤولية الكاملة لمرتكبي هذا القصف، الذي عرَّض أرواح المدنيين للخطر، وعرِّض مصدر رزقهم للتدمير».

ورأى المجلس الرئاسي أن «ما حدث هو محاولة لجر البلاد إلى مواجهات دامية جديدة تمد من عمر الأزمة، وهي محاولة مدانة من شعبنا الذي عانى كثيرًا ويتطلع إلى مرحلة جديدة يسودها الأمن والسلام».

اقرأ أيضًا: «رويترز»: أربع ضربات جوية تحذيرية قرب حقل الفيل النفطي

ونقلت «رويترز»، عن مهندس بحقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد، قوله إن قوات تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية نفذت اليوم السبت «أربع ضربات جوية تحذيرية قرب الحقل»، موضحًا «أن المستهدف من التحذير هو علي كنه آمر منطقة سبها العسكرية الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأسبوع الماضي».

وعلمت «بوابة الوسط» من مصدر عسكري أن طائرات حربية حاولت اعتراض طائرة آمر منطقة سبها العسكرية المكلف من المجلس الرئاسي، الفريق علي كنه، من النزول في مطار حقل الفيل النفطي جنوب غرب البلاد قادمًا من العاصمة طرابلس.