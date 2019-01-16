رئيس الحكومة اللبنانية يأسف لغياب ليبيا عن القمة الاقتصادية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 16 يناير 2019, 02:11 مساء
الحريري يلقي كلمته أمام منتدى القطاع الخاص العربي في بيروت اليوم الأربعاء. (الإنترنت)

عبّــر رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري عن «أسفه» لغياب الوفد الليبي عن منتدى القطاع الخاص العربي، الذي افتتح أعماله في مقر اتحاد الغرف العربية بالعاصمة بيروت اليوم.

ويناقش المنتدى المحاور الأساسية للقمة التي ستنعقد الأحد المقبل، ومن المقرر رفع التوصيات التي ستخرج عنه إلى مؤتمر القمة.

ونقلت جريدة «اللواء» اللبنانية عن الحريري قوله «أؤكد على أن العلاقة بين الأشقاء، لا بد أن تعلو فوق أي إساءات».

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وقررت ليبيا الإثنين الماضي عدم المشاركة على أي مستوى في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المزمع إقامتها بالعاصمة بيروت، وأعلنت وزارة الخارجية أن «مقعد دولة ليبيا سيكون شاغرًا».

وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعى لمشهد اعتداء على العلم الليبي من عناصر من ميليشيا حركة أمل.

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