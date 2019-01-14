«تسييري» طبرق يتسلم مهام عمله

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 14 يناير 2019, 01:50 مساء
من مراسم تسليم وتسلم المجلس التيسيري لبلدية طبرق. (بوابة الوسط)

أجرت بلدية طبرق صباح اليوم الإثنين مراسم التسليم والتسلم بين المجلس البلدي والمجلس التسييري بحضور أعضاء المجلس البلدي كافة والتسييري واللجنة المكلفة بالتسليم والتسلم.

وسلمت اللجنة المكلفة محضر التسليم والتسلم بين المجلس البلدي طبرق متمثلاً في رئيسه عميد البلدية الناجي مازق، والمجلس التسييري متمثلاً في رئيسه فرج هاشم بوالخطابية.

ووعد بوالخطابية في الكلمة الافتتاحية بتذليل العقبات كافة التي واجهت عمل المجلس البلدي السابق، وسيكون عونًا للجميع في جلب حقوق مدينة طبرق وضواحيها الضائعة وسيعمل بروح الفريق الواحد مع القطاعات كافة ببلدية طبرق.

وعبر عن شكره لجهود المجلس البلدي طبرق على تعاونه في عملية التسليم والتسلم بطريقة سلمية والرضا بقرار رئيس الحكومة الموقتة والعمل به إلى حين إجراء الانتخابات.

وكلّف رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مطلع الشهر الجاري مجلسًا تسييريًا لبلدية طبرق برئاسة فرج هاشم بوالخطابية، لإدارة أعمال البلدية لحين إجراء انتخابات جديدة خلفًا للمجلس البلدي المنتخب الذي انتهت ولايته القانونية.

ونص قرار الحكومة الموقتة رقم (846) العام 2018 على تكليف فرج هاشم بوالخطابية رئيسًا للمجلس التسييري لبلدية طبرق وعضوية كل من ميمون عبدالرسول الدامي وعبدالكريم محمد نصر ومنصور فرج أمداوي وهاشم فرج مصادف.

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