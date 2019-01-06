«فرونتكس»: تراجع الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا

مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» تراجع أعداد من حاولوا عبور الحدود بطرق غير مشروعة إلى أوروبا لأدنى مستوياتها منذ 5 أعوام.

وقالت الوكالة في بيان لها إنّ أعداد هؤلاء الذين حاولوا الدخول من دون تصريح بلغت نحو 150 ألفا العام الماضي بتراجع بلغ 25% قياسا بالعام 2017 . حسبما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا قادمين من ليبيا والجزائر. واستدركت الوكالة بالإشارة إلى زيادة أعداد تدفق المهاجرين إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط بعد رصد نحو 57 ألف رحلة عبور وهو ضعف العدد المسجل عام 2017.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن رئيس الوكالة فابريس ليغري عن انتعاش مسار جديد للمهاجرين الأفارقة منذ أشهر، متخذين من المغرب طريقًا بديلا من مسار النيجر - ليبيا.