«فرونتكس»: تراجع الهجرة غير الشرعية القادمة من ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 يناير 2019, 08:48 صباحا
مهاجرون غير شرعيين في عرض البحر المتوسط (أرشيفية:الإنترنت)

أعلنت وكالة حماية حدود الاتحاد الأوروبي «فرونتكس» تراجع أعداد من حاولوا عبور الحدود بطرق غير مشروعة إلى أوروبا لأدنى مستوياتها منذ 5 أعوام.

وقالت الوكالة في بيان لها إنّ أعداد هؤلاء الذين حاولوا الدخول من دون تصريح بلغت نحو 150 ألفا العام الماضي بتراجع بلغ 25% قياسا بالعام 2017 . حسبما أوردت وكالة الأنباء الليبية (وال).

وأرجعت هذا الانخفاض إلى تراجع عدد الأشخاص الذين يدخلون إيطاليا قادمين من ليبيا والجزائر.  واستدركت الوكالة بالإشارة إلى زيادة أعداد تدفق المهاجرين إلى إسبانيا عبر البحر المتوسط بعد رصد نحو 57 ألف رحلة عبور وهو ضعف العدد المسجل عام 2017.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن رئيس الوكالة فابريس ليغري عن انتعاش مسار جديد للمهاجرين الأفارقة منذ أشهر، متخذين من المغرب طريقًا بديلا من مسار النيجر - ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قرار برفض تأجيل ديربي بنغازي.. والإقامة في الموعد
رياضة محلية
الاتحاد الليبي لبناء الأجسام يفوز بجائزة الأفضل في 2018
رياضة محلية
بنغازي تستضيف معرض «صنع في مصر»
ليبيا
بالفيديو: تخريج دفعة جديد من قوة مكافحة الإرهاب بالمنطقة الشرقية
ليبيا
حوار.. عميد بلدية تازربو يروي لـ«الوسط»: الخاطفون سألوني عن رصيد حسابي واتهموني ...
ليبيا
«جريدة الوسط»: عودة المنسحبين إلى «الرئاسي» وتشكيل حكومة وحدة وطنية
ليبيا
التاجوري موهبة ليبية تبهر بلاد «العم سام»
رياضة محلية
الدعم النقدي للوقود يثير جدلا بين المؤيدين والمعارضين
ليبيا
داخلية الموقتة: ضبط طلبة هاربين من المدارس في حملة ببنغازي
ليبيا
النائب علي السعيدي: نرحب بأوامر القبض والتحقيق يجب أن يشمل الشركسي والتريكي وبيت...
ليبيا
مانشستر سيتي يوقف ليفربول ويشعل المنافسة من جديد
رياضة عالمية
عبدالحكيم بلحاج: كلفت محاميا للرد على مذكرة النائب العام
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

يونيسيف: 72 سنة متوسط أعمار الليبيين مواليد اليوم الأول من العام2019