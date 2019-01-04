مكتب حراسة الأهداف الحيوية يعقد «اجتماعات هامة» بطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 يناير 2019, 01:16 صباحا

يعقد مكتب حراسة الأهداف الحيوية بالإدارة العامة للأمن المركزى بطرابلس ومشرفى المواقع المختلفة التى يتولى المكتب حراستها وتأمينها «اجتماعات هامة».  

ونشر مكتب حراسة الأهداف الحيوية بيان مقتضب ليل الخميس جاء فيه «تعقد هذه الأيام بعض الاجتماعات الهامة بين رئيس المكتب ومشرفى المواقع وذلك للتشاور والنقاش فى كيفية ضمان سلامة المقار والوزارات والاماكن التى يتولاها المكتب».

وأشار المكتب إلى أن «اجتماعات أخرى ستعقد خلال الاسبوع القادم  ستركز على متابعة سير العمل بتلك المواقع بشكل يومى ومتواصل».

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