«الوسط»: تفجير الخارجية يفجر مزيد الأسئلة الكبيرة

عناصر من جهاز الإطفاء يحاولون السيطرة على الحريق الذي اندلع إثر التفجير الإرهابي الذي استهدف خارجية الوفاق. (الإنترنت)

ضرب الإرهاب للمرة الثالثة خلال العام في قلب العاصمة طرابلس، عندما استيقظ المواطنون صباح الثلاثاء الماضي على هجوم انتحاري استهدف مقر وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 21 آخرين تبناه تنظيم «داعش»، في ثالث عمل إرهابي يستهدف مؤسسات سيادية حيوية في طرابلس هذا العام، هي المفوضية الوطنيّة العامة للانتخابات، والمؤسسة الوطنية للنفط، وأخيراً مقر الخارجية الليبية، ما أدى إلى إثارة عديد الأسئلة المتعلقة بالوضع الأمني وفشل الحكومة المتكرر في حماية مؤسسات الدولة.

وفي أول يوم عمل بعد عطلة عيد الاستقلال، هاجم مسلحون مبنى الديوان و«فتحوا النار باستخدام الأسلحة النارية، وقام أحد المهاجمين بتفجير نفسه داخل المقر»، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأفاد أحد موظفي الوزارة في اتصال هاتفي إلى «الوسط» بأن أربعة مسلحين هاجموا الديوان، وتبادلوا إطلاق النار مع الحراسات، إلا أن المصدر قال إن أحد المهاجمين «تمكن من دخول المبنى وفجَّر نفسه أمام مكتب التفتيش والمتابعة»، مشيراً إلى أن مسلحاً آخر فجَّر نفسه في الشارع بعد تضييق الخناق على الآخرين، وقتل مهاجم ثالث، فيما ألقي القبض على أحد المهاجمين.

بدوره، قال موظف آخر لـ«الوسط» إنه شاهد شخصاً يركض في ساحة المبنى حاملاً بندقية كلاشينكوف ويقتحم الوزارة وما يعرف بـ«المبنى الرخامي»، ثم سمع إطلاق نار وصوت تفجير قوي.

وأعلن الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، مقتل ثلاثة أشخاص جراء الهجوم، موضحاً أن القتلى هم الموظف إبراهيم الشايبي والموظفة هند الأرنؤوطي، والناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي، ونوه إلى اثنين من المصابين تابعين للجهاز.

وتعهدت وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، في بيان، بـ«ملاحقة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، جنباً إلى جنب مع المؤسسات الأمنية في الدولة الليبية.

وفي رد فعل على الحادث، قال المبعوث الأممي غسان سلامة «لن نقبل بالمساس بأي مؤسسة رسمية، ولا سيما من الجماعات الإرهابية، وسنعمل مع الشعب الليبي لمنعهم من تحويل ليبيا لملاذ ومسرح لإجرامهم الأعمى».

سلامة: «لن نقبل المساس بأي مؤسسة رسمية، ولن نسمح بتحويل ليبيا ملاذاً لإجرامهم»

ويطل مبنى وزارة الخارجية على البحر، ويقع في المدخل الشرقي لمركز العاصمة، ويتكون من جزئين، جزء يسمى بالمبنى الرخامي، ويوجد به مكتب الوزير، ومعاونوه، يجاوره المبنى الإداري ومكاتب الإدارات المتخصصة، ولا يفصل مبنى الوزارة عن مبنى التلفزيون الليبي سوى 150 متراً تقريباً، وليس ببعيد عنه يقع فندق المهاري الذي ينزل به عديد السفراء الأجانب وكبار الضيوف.

وفي مايو الماضي، نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» في طرابلس تفجيراً بمقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في غوط الشعال، وأضرموا النيران داخل المبنى، حيث لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون.

كما شنت مجموعة مسلحة تابعة للتنظيم في سبتمبر الماضي هجوماً على مقر المؤسسة الوطنية للنفط في طريق السكة بقلب العاصمة طرابلس، أسفر عن مقتل شخصين وجرح 10 آخرين وسط إدانات عربية ودولية واسعة.

وفي أعقاب الحادث عقد وزيرا الخارجية محمد سيالة، والداخلية فتحي باشاغا والناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك، مؤتمراً صحفياً، بشأن الهجوم، قال سيالة في مستهله إن الهجوم وقع في الساعة التاسعة والنصف صباحاً، مشيراً إلى أن ما تعرض له مقر الوزارة من الممكن أن تتعرض له أية عاصمة في العالم، وأن مثل هذه الاعتداءات لن تشد من عزيمة الليبيين على بناء دولتهم دولة الديمقراطية والقانون.

شكك متابعون للشأن الليبي في البيان الذي نسب الهجوم إلى تنظيم «داعش»

وأكد وزير الداخلية فتحي باشاغا أن الهجوم نفذه ثلاثة من أصحاب البشرة السمراء، حسب الشهود والمعلومات الأولية، وأن المباحث الجنائية باشرت التحقيقات»، موضحاً أن الضحايا هم «موظف بالخارجية، وأحد رجال الأمن، وثمانية عشر جريحاً غادر منهم اثنان والباقي إصابتهم ليست خطيرة».. ولفت الوزير باشاغا إلى أن الترتيبات التي تشترك فيها كل الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى المناطق العسكرية لم تطبق حتى الآن، والسبب هو أنها تمر بترتيبات لابد من وضعها في الاعتبار، مؤكداً أن «المسؤولية الأمنية يجب أن نتحملها بجماعية، وأن الفوضى الأمنية قد تساعد المنظمات الإرهابية على القيام بالعمليات التي تصيب المواطن والإمكانات، مستغلة في ذلك الرقعة الجغرافية والموارد الكبيرة لبلادنا والموقع الاستراتيجي».

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي الليبية بياناً منسوباً إلى تنظيم «داعش» يتبنى عملية الهجوم على مقر وزارة الخارجية، جاء فيه أن «مفرزة أمنية مكونة من ثلاثة انغماسيين مزودين بأحزمة ناسفة وأسلحة رشاشة تمكنت من اقتحام مقر وزارة الخارجية للحكومة الليبية وسط طرابلس».

وتوالت الإدانات على المستويات المحلية والدولية والإقليمية كافة منددة بالهجوم، واعتبرته نذيراً سيئاً بالنسبة لحالة الاستقرار في البلاد.

وأثار الهجوم على مقر وزارة الخارجية مزيد الغضب والاحتقان في عديد الأوساط، مثيراً في الوقت نفسه عديد الأسئلة، أولها ما يتعلق بهشاشة الحالة الأمنية والفشل المتكرر في حماية منشآت ومؤسسات الدولة، وعدم ظهور أية نتائج تحقيق بشأن العمليات الإرهابية السابقة، وغياب التنفيذ العملي لتعهد المجتمع الدولي بدعم الحكومة الليبية في محاربة الإرهاب، رغم تكرار الحديث عن الترتيبات الأمنية التي أعلن عنها مراراً المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

وشكك متابعون للشأن الليبي في البيان الذي نسب إلى تنظيم «داعش» متبنياً الهجوم، وإن كان ذلك يبقى احتمالاً ضمن الاحتمالات، إلا أن السؤال «ابحث عن المستفيد» يفتح الباب أمام عدة افتراضات بإمكانية تورط أطراف أخرى ذات العلاقة بالصراع السياسي المحتدم في البلاد، قبيل موعد انعقاد الملتقى الوطني الليبي، الذي يدعو إليه سلامة، وأمام حسابات الربح والخسارة في حالة انعقاد الملتقى وأعلنت مخرجاته.

