تكريم الأطقم المشاركة بالحملة الوطنية للتطعيم في بني وليد

تكريم أحد الكوادر الطبية المشاركة بالحملة الوطنية للتطعيم ببني وليد. (الوسط)

شهد مركز الظهرة الصحي، التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم السبت، احتفالية جرى خلالها تكريم المشرفين والمشاركين في الحملة الوطنية للتطعيمات التي جرت خلال الفترة من 8 إلى 15 ديسمبر الجاري في البلدية.

وقال مدير الإعلام بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة الوطنية للتطعيمات اُختُتمت في المنطقة بعد أن استمرت طيلة 8 أيام واستهدفت أكثر من 32 ألف طفل، ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ).

وأوضح أبو النيران أن إدارة الخدمات الصحية كرمت العناصر الطبية المشاركة في الحملة، وسط حضور مدير الإدارة سامي سلامة الوداني، ومديري بعض المكاتب بالإدارة، ومراقب التعليم خالد سالم أبوحمرة، وممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني بمدينة بني وليد.

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ومنحت إدارة الخدمات الصحية خلال الاحتفالية، شهادات تقدير تكريمًا للممرضين والممرضات والجهات المتعاونة في حملة التطعيم، بعد استمرارها لمدة أسبوع بكافة المراكز الصحية في المدينة.