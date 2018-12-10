الرعاية الصحية ببني وليد: التطعيمات آمنة وعلى أولياء الأمور المبادرة بتطعيم أطفالهم

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 10 ديسمبر 2018, 06:18 مساء

نفى مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية في بني وليد، أيمن الهوادي، اليوم الاثنين، الشائعات التي ترددت بخصوص التطعيمات من حيث جودتها وصلاحيتها، مؤكدًا لـ«بوابة الوسط» أن التطعيمات «آمنة جدًا»، داعيًا أولياء الأمور إلى المبادرة بتطعيم أطفالهم.

وأوضح الهوادي لـ«بوابة الوسط» أن هناك فرقًا باشرت عملها بالقيام بتطعيم التلاميذ داخل مدارسهم، حيث جرى تطعيم عدد كبير من التلاميذ بالتنسيق مع مراقبة التعليم بني وليد، منوهًا أنه سيخصص فريقًا طبيًا لتطعيم أطفال مخيم نازحي تاورغاء وأوباري داخل المدينة.

وأثنى الهوادي على دور مراقبة تعليم بني وليد في إنجاح الحملة الوطنية للتطعيمات من خلال توفير وسائل النقل للفرق الطبية، إضافة إلى جهاز الإسعاف والطوارئ الذي وفر سيارات الإسعاف ومستشفى بني وليد العام الذي قدم وجبات الغذاء ليومين للعناصر الطبية المشاركة في الحملة.

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وستستمر الحملة الوطنية للتطعيمات التي يشرف على إدارتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية لمدة أسبوع في مختلف المرافق الصحية بجميع أنحاء ليبيا، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

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