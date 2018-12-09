الحملة الوطنية للتطعيمات تستهدف 44 ألف طفل في بني وليد

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة الوطنية للتطعيمات التي انطلقت بمختلف المراكز والمرافق الصحية في البلدية تستهدف تطعيم 44 ألف طفل في بني وليد.

وانطلقت صباح أمس السبت الحملة الوطنية للتطعيمات في مختلف المراكز والمرافق الصحية بمختلف مناطق ليبيا، تحت شعار «معاً من أجل أطفالنا»، والتي تستهدف تحصين الأطفال من سن يوم واحد حتى 15 عاما ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ).

وأضاف أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية بني وليد نظمت عدة محاضرات تدريبية للفرق الطبية قبل بدء الحملة بهدف التأكد من قدراتهم وتهيئتهم وإعطائهم الإرشادات اللازمة لضمان نجاح حملة التطعيمات.

وستستمر الحملة الوطنية للتطعيمات التي يشرف على إدارتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية لمدة أسبوع في مختلف المرافق الصحية بجميع أنحاء ليبيا، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).