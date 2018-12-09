الحملة الوطنية للتطعيمات تستهدف 44 ألف طفل في بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 09 ديسمبر 2018, 05:41 مساء

قال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية في بني وليد، محمد أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» اليوم الأحد، إن الحملة الوطنية للتطعيمات التي انطلقت بمختلف المراكز والمرافق الصحية في البلدية تستهدف تطعيم 44 ألف طفل في بني وليد.

وانطلقت صباح أمس السبت الحملة الوطنية للتطعيمات في مختلف المراكز والمرافق الصحية بمختلف مناطق ليبيا، تحت شعار «معاً من أجل أطفالنا»، والتي تستهدف تحصين الأطفال من سن يوم واحد حتى 15 عاما ضد أمراض الحصبة والحميراء وشلل الأطفال وإعطاء فيتامين (أ).

وأضاف أبوالنيران أن إدارة الخدمات الصحية بني وليد نظمت عدة محاضرات تدريبية للفرق الطبية قبل بدء الحملة بهدف التأكد من قدراتهم وتهيئتهم وإعطائهم الإرشادات اللازمة لضمان نجاح حملة التطعيمات.

وستستمر الحملة الوطنية للتطعيمات التي يشرف على إدارتها المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية لمدة أسبوع في مختلف المرافق الصحية بجميع أنحاء ليبيا، بتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو.. صلاح يحرز «هاترك» ثم يتنازل عن جائزة رجل المباراة لميلنر.. لماذا؟
رياضة عالمية
الأهلي بنغازي يواصل البحث عن فاروقا في القاهرة والسعيطي يتوعده
رياضة محلية
الأحوال المدنية: تطوير منظومة استخراج البيانات الشخصية
ليبيا
بالأسماء.. المؤسسة الوطنية للنفط تحدد أسماء المحرضين على غلق حقل الشرارة
ليبيا
ترامب يرد على اتهام مولر له بتواطؤ حملته الرئاسية مع روسيا
دولى
10 نقاط توافقية في الملتقى الوطني الليبي
ليبيا
رئيس «الخطوط الليبية»: المخالفات تهدد بإفلاس الشركة.. وأطالب بالتحقيق في ملابسات...
ليبيا
ضو المنصوري: التعديلات الدستورية «كارثية» وتخلق «دكتاتورية جديدة»
ليبيا
بعد استئناف التصدير.. مؤسسة النفط تعلن القدرة الاستيعابية لثلاثة موانئ
ليبيا
تفاصيل مباحثات حفتر وكونتي.. إيطاليا تؤمن بـ«دور مرموق» لحفتر في ليبيا
ليبيا
مطالبة برلمانية للحكومة الإيطالية باتخاذ قرار بشأن سفيرها إلى ليبيا
ليبيا
رويترز: الفقر في ليبيا يتزايد مع ارتفاع التضخم .. والمسؤولون يحاربون «السوداء»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حساء البطاطا الحلوة للحمية الغذائية