عميد بلدية طبرق يحذر من الاعتداء المتكرر على الأراضي العامة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 ديسمبر 2018, 04:20 صباحا

حذر عميد بلدية طبرق الناجي مازق من الاعتداء المتكرر على الأراضي العامة  بـ«حجة ملكيتها ما سبب في ضياع مشاريع كثيرة» على مدينة طبرق.

وقال مازق لـ«بوابة الوسط» الخميس إن «هناك تعديات كثيرة على مخططات الدولة بحجة ملكية الأرض مع بداية ثورة 17 فبراير ومدينة طبرق ضاعت عليها مشاريع كثيرة لعدم وجود أراضي».

وأضاف: «جميع القبائل أصبحت تضغط على البلدية وتريد تعويض مالي ويقولون إن الأرض ملك لهم منذ زمن وأخذت منهم بالقوة في عهد النظام السابق».

ولفت الناجي مازق إلى أن «هناك منظمات دولية ومشاريع من الحكومة كانت تريد فقد أراضي فضاء لإقامة مشاريع عليها خاصة بالاطفال والتعليم ومجمع للمحاكم والنيابات وكلها ضاعت بسبب المشاكل القبلية عن الأراضي ناهيك عن إقفال عدد من المؤسسات والإدارات والمعسكرات وغيرها بحجة ملكية الأرض».

بلدية طبرق تخلي مسؤوليتها عن فيضان مياه المجاري بعد إغلاق مقر شركة الصرف الصحي بالمدينة

وأشار مازق إلى أنه سبق لبلدية طبرق أن «طالبت الجهات المختصة بما فيها قيادة منطقة طبرق العسكرية ومديرية أمن طبرق دون جدوى ونريد حلا جذريا للمشكلة التي نعاني منها منذ أكثر من ثمان سنوات».

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