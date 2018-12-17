بلدية طبرق تخلي مسؤوليتها عن فيضان مياه المجاري بعد إغلاق مقر شركة الصرف الصحي بالمدينة

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 17 ديسمبر 2018, 10:28 مساء
متطوعون يحاولون إزالة آثار التلوث جراء طفح مياه المجاري وتسليك شبكة الصرف في طبرق. (الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي طبرق، اليوم الإثنين، إخلاء مسؤوليته عن فيضان مياه المجاري في الشوارع والأحياء السكنية، بعد إغلاق مقر شركة المياه والصرف الصحي بالمدينة«لأسباب قبلية».

وقال مصدر من المجلس البلدي طبرق لـ«بوابة الوسط» إن هناك شكاوى كثيرة من قبل المواطنين بخصوص فيضان مياه الصرف الصحي في أغلب أحياء المدينة، موضحًا أن «السبب يعود لقفل مقر شركة المياه والصرف الصحي بطبرق لأسباب قبلية لخلافات حول إدارة الشركة وملكية الأرض التي تقع فيها الشركة».

وأضاف المصدر أن الشركة «مغلقة منذ أكثر من أسبوعين» وأكد «فشل كل المحاولات لإعادة فتح الشركة» ما دعا منظمات المجتمع المدني في طبرق وبعض المتطوعين للتطوع لصيانة خطوط الصرف الصحي التالفة وتسليك المواسير والغرف تحت الكوبري ووسط المدينة.

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