رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع ممثلي الجنوب الأوضاع بالمنطقة

في إطار المتابعة والتشاور حول الأوضاع في الجنوب الليبي، إلتقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج مع عدد من ممثلي الجنوب الليبي في مجلس النواب والهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبحث اللقاء الذي عقد بطرابلس «السبل الكفيلة بحلحلة الأزمة الراهنة، كما استعرض المجتمعون الإجراءات التي إتخذتها حكومة الوفاق الوطني لتفعيل المؤسسات الأمنية والاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين».

وأكد السراج على أنه «يتابع وبصفة يومية تطورات الأوضاع في المنطقة نظرا لما تمثله من أهمية بالغة في تحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد».

السراج يرفض تهديد قوت الليبيين ويخصص مليار و120 مليون دينار للجنوب

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، أقر بـ«مشروعية المطالب التي يرفعها حراك غضب فزان»إلا أنه عبّـر عن رفضه «أن يتم تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أومرافق البلاد الحيوية»، معلنًا تخصيص نحو مليار و120 مليون دينار للمنطقة الجنوبية.