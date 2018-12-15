رئيس تحالف القوى الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 15 ديسمبر 2018, 10:28 مساء

ألتقى رئيس تحالف القوى الوطنية، الدكتور محمود جبريل، عددًا من أعضاء مجلس الدولة في العاصمة التونسية.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «جرى التطرق إلى أهمية وجود مشروع إنقاذ وطني وبجدول زمني واضح تتوافق عليه جميع الأطراف الفاعلة كمعيار جوهري لازم لاختيار شاغلي المناصب التنفيذية حتى يكون أساسًا للتقييم والرقابة على الأداء».

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يذكر أن نائب رئيس تحالف القوى الوطنية، صفوان المسوري، أدى في 28 نوفمبر الماضي، القسم القانونية عضوًا في المجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى طبرق الفرعية درنة.

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