رئيس تحالف القوى الوطنية يلتقي عددًا من أعضاء مجلس الدولة

ألتقى رئيس تحالف القوى الوطنية، الدكتور محمود جبريل، عددًا من أعضاء مجلس الدولة في العاصمة التونسية.

وقال المكتب الإعلامي للتحالف على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»: «جرى التطرق إلى أهمية وجود مشروع إنقاذ وطني وبجدول زمني واضح تتوافق عليه جميع الأطراف الفاعلة كمعيار جوهري لازم لاختيار شاغلي المناصب التنفيذية حتى يكون أساسًا للتقييم والرقابة على الأداء».

جبريل: الانتخابات ستأتي برئيس «عاجز».. وإشراك قادة الميليشيات ضرورة للحل السياسي

يذكر أن نائب رئيس تحالف القوى الوطنية، صفوان المسوري، أدى في 28 نوفمبر الماضي، القسم القانونية عضوًا في المجلس الأعلى للدولة عن الدائرة الانتخابية الأولى طبرق الفرعية درنة.