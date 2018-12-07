وفاة مدني برصاص عشوائي بمنطقة السلماني في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الجمعة 07 ديسمبر 2018, 01:40 صباحا

توفي المواطن عبدالجليل محمود الحاسي متأثرًا بإصابته برصاصه عشوائية في القلب أمام محل إقامته بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، إن «الحاسي (60 عامًا) إصيب بطلق ناري في القلب، أمام منزله، وأسعف الى المستشفى وادخل الى العمليات فورًا».

وأوضحت البرغثي، أن الحاسي «نقل إلى غرفة العناية بعد انتهاء الجراحة، الا أنه توفي متأثرًا بجراحة بسبب أصابته البليغة بعد ساعات من دخوله الى غرفة العناية».

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يذكر أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.

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