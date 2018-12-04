مستشفى الجلاء: 3 قتلى و6 جرحى جراء الأعيرة النارية العشوائية خلال نوفمبر

أعلنت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث، فاديا البرغثي، أن المستشفى تسلم ثلاثة قتلى وستة مدنيين مصابين بسبب إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مدن بنغازي ودرنة خلال شهر نوفمبر الماضي.

وقالت البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الثلاثاء، إن المستشفى تسلم جثامين موسى جبريل العبيدي (26 عامًا)، وفائزة محمد الهمالي (32 عامًا)، والطفل المبروك جلال الصديق (7 أعوام)، قتلوا نتيجة إطلاق الأعيرة النارية العشوائية في مناطق مختلفة بمدينة بنغازي.

وأوضحت البرغثي، أن المستشفى استقبل أيضا كلًا من عمران سليم عبدالسلام البرعصي (16 عامًا) من مدينة درنة، وفوزية خليفة محمد (50 عامًا)، وجبريل عبدالعزيز حسين الخفيفي (16 عامًا)، وعلي ونيس الطرابلسي (18 عامًا)، وإسلام أحمد آدم المغربي (19 عامًا)، وصلاح إدريس الكيلاني (55 عامًا)، مصابين جراء إطلاق الأعيرة النارية العشوائية.

وأشارت البرغثي إلى أن الإحصائيات «تتذبذب بين الحين والآخر، نتيجة إطلاق الرصاص بشكل عشوائي، أوالألغام الأرضية، التي غالبًا ما يكون ضحاياها من المدنيين».

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يشار إلى أن المدن الليبية تعاني من فوضى انتشار السلاح الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، ما أدى إلى سقوط مئات الضحايا في صفوف المدنيين بين قتيل وجريح.