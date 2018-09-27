غسان سلامة يجتمع بالسفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا

اجتمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، الخميس، في مقر البعثة بطرابلس مع السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا بياترس دو هيلن.

وقالت البعثة الأممية في بيان مقتضب إن سلامة «رحب بها في منصبها الجديد، وقدم لها الممثل الخاص إحاطة عن الوضع السياسي والاقتصادي والأمني في ليبيا».

ويأتي لقاء السفيرة الفرنسية الجديدة لدى ليبيا بياترس دو هيلن، مع غسان سلامة بعد لقائها الأسبوع الماضي في تونس رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

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وعيّنت الحكومة الفرنسية أوائل سبتمبر الجاري سفيرتها السابقة لدى مالطا، بياترس دو هيلن، سفيرة لها في ليبيا، خلفًا للسفيرة بريجيت كورمي التي جرى تعيينها سفيرة لبلادها في مالطا.