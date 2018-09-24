البعثة الأممية تبحث مع قيادات أمنية تفعيل القوة المشتركة وانتشارها بمناطق الاشتباكات جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 سبتمبر 2018, 10:36 مساء

عقدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا برئاسة غسان سلامة، مساء اليوم الاثنين، اجتماعا مع قيادات أمنية في طرابلس، لبحث تفعيل القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن وعملية انتشارها بمناطق الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر البعثة قائدا المنطقتين العسكريتين الغربية اللواء أسامة الجويلي والوسطى اللواء محمد الحداد وآمر قوة مكافحة الإرهاب العميد محمد الزين، ونائبة رئيس البعثة الأممية للشؤون السياسية ستيفاني وليامز.

وقالت البعثة عبر حسابها على موقع تويتر إن الاجتماع جاء «استكمالا لتنفيذ مخرجات اتفاق الزاوية وبناء على قرار رقم (123) المتضمن تشكيل القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن»، التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

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