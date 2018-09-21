حفتر: ليس للجيش أية علاقة بالتحركات العسكرية في طرابلس.. وسنتحرك للعاصمة في الوقت المناسب

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 21 سبتمبر 2018, 09:15 صباحا
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر. (أرشيفية)

أكد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، أن الوحدات التي «تتحرك في طرابلس الآن ليس للجيش أي علاقة بها على الإطلاق»، معتبراً أنها «تحركات ارتجالية».

وقال المشير حفتر خلال لقائه بقبيلة العواقير وعدد من أبناء قبائل شرق ليبيا «حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح».

وأضاف: «قادة مليشيات طرابلس أصبحوا أغنياء لكن مجرمين ونقترح عليهم مغادرة ليبيا ومن ثم مواجهة القانون أو المصالحة مع المجتمع».

ولفت المشير حفتر إلى أهمية «الدعم الذي تتحصل عليه الميليشيات المسلحة في طرابلس من قبل حكومة الوفاق»، مؤكداً أن «القانون سيلاحق الجميع».

وحيا المشير خليفة حفتر «قبيلة العواقير وجميع قبائل الشرق الذين قدموا أبناءهم لأجل المعركة على الإرهاب»، مشيدا بـ«التضحيات التي قدموها في تحرير بنغازي ودرنة من الجماعات الإرهابية».

وأشار القائد العام للجيش خليفة حفتر إلى أن «بلادنا غنية ولم تشهد تطويرا منذ فترة طويلة وأن هذا لن يدوم، وأن عدونا جميعا هو الفقر وستتم محاربته».

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