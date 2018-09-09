افتتاح قسم جديد لعلاج مرضى الأورام بمستشفى الثورة في البيضاء

افتتح مستشفى الثورة التعليمي المركزي بمدينة البيضاء، أمس السبت، قسم جديدًا لعلاج مرضى الأورام.

وأوضح مسؤول الإعلام بالمستشفى طلال الطشاني لـ«بوابة الوسط»، إن الافتتاح كان بحضور وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام تسييرها الدكتور سعد عقوب، ومدير عام مستشفى الثورة الدكتور محمد التريكي، وعميد بلدية البيضاء علي حسين، ومدير أمن البيضاء العقيد خالد البسطة، وعدد من المسؤولين بالمستشفى والمدينة.

وأضاف أن القسم أنشئ بقرار من مدير المستشفى ضمن الأقسام الطبية الأخرى المهمة كعمليات العيون والانف والأذن والحنجرة، والقسطرة القلبية، والأشعة المقطعية والكلى، لافتًا إلى أن وكيل وزارة الصحة تعهد بتقديم كافة الدعم من أجل استمرار العمل بكافة الأقسام الطبية الفعالة واستكمال بقية المشاريع الموضوعة من قبل إدارة المستشفى لخدمة المواطنين بالبلدة وضواحيها.