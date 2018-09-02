تواصل حملة النظافة بجامعة عمر المختار في البيضاء‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الأحد 02 سبتمبر 2018, 10:14 مساء

تتواصل أعمال النظافة والصيانة العامة للساحات الخارجية والحدائق بمجمع الكليات العلمية في جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، التي يشرف عليها مكتب المتابعة والتخطيط بالجامعة.

وقال المكتب الإعلامي بالجامعة لـ«بوابة الوسط»، إن الحملة تضمنت تشغيل شبكات المياه داخل الحدائق لريها، وأعمال طلاء وتنظيف للساحات وصيانة الإنارة في عدد من الأماكن بالكليات العلمية.

وأضاف أن الحملة شارك فيها قسم الصيانة والتشغيل، ومكتب الحركة، ومكتب الموارد الذاتية، لافتًا إلى أنها مستمرة إلى حين تحسين مظهر العام بالجامعة بالشكل الذي يليق بطلابها وموظفيها.

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