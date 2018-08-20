المشري: من يعرقل الإصلاحات الاقتصادية لابد أن يزال

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 أغسطس 2018, 02:34 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، إلى ضرورة تمرير الإصلاحات الاقتصادية في برنامج الإصلاح الذي يجري تجهيزه بالتعاون بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي.

وقال المشري في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الإصلاحات الاقتصادية لابد أن تمر (بإذن الله)، ومن يعرقلها لابد أن يزال (بعون الله).. كل عام وأنتم بخير».

كان رئيس مجلس الدولة، أكد ضرورة فرض رسوم على النقد الأجنبي خلال الفترة الحالية، وذلك خلال لقائه نائبة المبعوث الأممي ستيفاني ويليامز السبت.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة في بيان أمس عن «إدانتها الشديدة لأعمال العنف والتخويف وعرقلة عمل المؤسسات السيادية الليبية من قبل رجال الميليشيات».

ومن المقرر انضمام خبير اقتصادي دولي إلى فريق بعثة الأمم المتحدة مطلع الشهر المقبل، وفي هذا السياق قال مبعوث الأمم المتحدة غسان سلامة إن البعثة تولي ملف الإصلاح المالي والاقتصادي أهمية قصوى.

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