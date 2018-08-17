خالد المشري: هناك مقاومة حقيقية للإصلاحات الاقتصادية من المستفيدين من الوضع الحالي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أغسطس 2018, 12:31 صباحا

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن هناك «مقاومة حقيقية» لملف الإصلاحات الاقتصادية، مشيراً إلى أن أهداف هذه الإصلاحات هو «محاولة القضاء على السوق الموازية للعملة».

وأكد المشري خلال حديثه لقناة «ليبيا الأحرار» الخميس «هناك مقاومة حقيقية لملف الإصلاحات الاقتصادية من قبل المستفيدين من الوضع الحالي، وقد كوّنوا إمبراطوريات من المال الفاسد والاعتمادات الوهمية، ولا يظن أحد أن تحقيقها بالأمر السهل».

وأضاف: « قدمنا عدة خطوات لحل الأزمة الاقتصادية إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير».

ولفت المشري إلى أن إحدى الخطوات هي «فرض رسوم على شراء النقد الأجنبي وبيعه لكل المواطنين، وهذه الرسوم تعود إلى الخزانة العامة للدولة وتُحل بها أزمة السيولة».

وأشار المشري إلى أن الخطوة الأخرى هي «معالجة موضوع دعم المحروقات وهو سبب رئيسي من أسباب التهريب، واستبداله بالدعم النقدي جزئيا أو كليا، وعند اكتمال العمل على هذه الآليات لن يستفيد من الدعم إلا المواطن الليبي».

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