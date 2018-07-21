بلدية سرت تناقش إنشاء صندوق لدعم مستشفى «ابن سينا» ومجمع العيادات المركزي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحى | السبت 21 يوليو 2018, 10:14 مساء

قال الناطق باسم المجلس البلدي سرت محمد الأميل، إن المجلس البلدي ناقش مع المسؤولين في قطاع الصحة إمكانية إنشاء صندوق لدعم مستشفى «ابن سينا» التعليمي ومجمع العيادات المركزية، أسوة ببقية المستشفيات والمجمعات الطبية في البلديات الأخري، من خلال الحصول على مقابل رمزي نظير الخدمة الطبية من قبل المريض بواقع دينارين.

وأوضح الأميل لـ«بوابة الوسط» أن الفكرة نوقشت خلال اجتماع موسع عُـقد بمستشفي«ابن سينا» التعليمي، برئاسة عضوة المجلس البلدي سرت، المكلفة ملف الصحة هنية أبوخريص، ومدير إدارة الخدمات الصحية الدكتور خليفة محمد عبدالفتاح ومدير عام مستشفى «ابن سينا» الدكتور محمد محمد السريتي.

وأضاف أن الاجتماع هو الأول الذي يجمع مسؤولي قطاع الصحة وإدارة مستشفى «ابن سينا» والمجلس البلدي والأطباء الاستشاريين، وخُصِّص لوضع آلية للتنسيق بين إدارات مجمع عيادات سرت المركزي ومستشفى «ابن سينا» ومتابعة سير العمل في صيانة قسم الأشعة بالمستشفي.

وأشار الأميل إلى أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة الإسراع في إنهاء أعمال الصيانة بقسم الأشعة في مستشفى «ابن سينا» لتخفيف الأعباء عن مجمع العيادات المركزي ، وضرورة التنسيق بين الطرفين وإدارة الخدمات الصحية والبلدية لضمان تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

من جهته أكدت مسؤولة ملف الصحة عضوة المجلس البلدي هنية أبوخريص دعم البلدية قطاع الصحة وسعيها لتوفير الإمدادات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات والأدوية والتطعيمات المطلوبة لدى المراكز الصحية بالمدينة وضواحيها واستئناف العمل بملف علاج المرضى المتقدمين للجنة العلاج بالخارج.

حضر الاجتماع مدير مكتب الخدمات الطبية بسرت الدكتور هشام حافظ المعداني، ورئيس اللجنة الاستشارية الطبية بمستشفى «ابن سينا» الدكتور عبدالقادر على العماري، وأعضاء اللجنة الاستشارية الطبية، ورئيس لجنة العلاج بالخارج الدكتور عبدالله الأحوال الجماعي، ومدير فرع المركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية محمد احمودة والمدير المساعد لمستشفى «ابن سينا»، الدكتور علي الزرقاء، ومدير الخدمات الطبية بالمستشفى الدكتور عوض عبدالله القذافي، ورئيس لجنة التواصل الاجتماعي ببلدية سرت سالم الهادي الهمالي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بقطاع الصحة أبوبكر مصطفى بن غزي.

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