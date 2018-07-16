وصول شحنة أدوية سكري إلى سرت

سرت- بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 16 يوليو 2018, 08:43 صباحا
تفريغ شحنة أدوية في سرت. (أرشيفية: بوابة الوسط)

وصلت إلى مدينة سرت شحنة أدوية خاصة بمرض السكري مقدمة من المنظمة الدولية للهجرة. 

وقال مسؤول إدارة التطعيمات في العيادة المركزية للسكري في تصريجات إلى «بوابة الوسط» الأحد، إن الأدوية قدمت في إطار الدعم والمساعدات الإنسانية لمدينة سرت، وأن الشحنة سيتم توزيعها على المرضى وفقا لأسماء المسلجين بالمنظومة المركزية بالعيادة، والبلغ عددهم خمسة آلاف مريض ومريضة، وهي تكفي لمدة شهر واحد حسب المصدر.

حضر تسليم الشحنة مدير قطاع الصحة ومسؤولو الرعاية الصحية الأولية والتطعيمات والعيادة المركزية للسكري والصحة المدرسية.

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