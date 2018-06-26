السفير الأوكراني: لاحظت التحسن الأمني منذ دخولي عبر منفذ رأس جدير

وزير الخارجية المفوض محمد سيالة خلال استقباله السفير الأوكراني. (إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الخارجية)

أشاد السفير الأوكراني لدى ليبيا، ميكولا ناغورني، بالتحسن الملحوظ في الوضع الأمني، مؤكدًا أنه لاحظ ذلك من خلال دخوله برًا عبر منفذ رأس جدير الحدودي .

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المفوض، محمد سيالة، بمقر الوزارة بطرابلس السفير الأوكراني، إذ رحب سيالة بالسفير الأوكراني مؤكدًا عمق علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين.

وأعرب عن أمله في عودة السفارة الأوكرانية لمباشرة أعمالها من العاصمة طرابلس في أقرب وقت ممكن أسوة ببعض سفارت الدول الأخرى، مؤكدًا رغبة الجانب الليبي في تفعيل الاتفاقات الموقعة مع الجانب الأوكراني.

وأشاد السفير الأوكراني بالعلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين الصديقين في المجالات كافة، مؤكدًا استعداد الجانب الأوكراني لتفعيل الاتفاقات كافة الموقعة بين الطرفين، بما في ذلك اللجنة الليبية - الأوكرانية المشتركة.

وسلّم السفير مشروع مذكرة لإدارة الشؤون الأوروبية تتضمن استعداد الجانب الأوكراني للتعاون الدبلوماسي وتقوية المهارات الدبلوماسية في المعهد الدبلوماسي الأوكراني، مؤكدًا أهمية مراجعة الاتفاقات السابقة وفي المجالات كافة.