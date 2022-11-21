Atwasat

مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 21 نوفمبر 2022, 06:18 مساء
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
لاعب نادي الأخضر مصطفى حمزة يحتفل بهدف الريمونتادا أمام بلاتو يونايتد النيجيري في الكونفدرالية,9/11/2022.(الإنترنت)
alwasat radio

توقع لاعب نادي الأخضر، مصطفى حمزة، فوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي بكأس العالم، حيث تشهد هذه النسخة تقاربا في المستويات بين جميع المنتخبات.

ولم يفصح حمزة، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، عن منتخبه المفضل في «المونديال»، خصوصا مع غياب المنتخب الإيطالي، حيث كشف حبه لـ«الأزوري» من الصغر، فكان يرى في المدافع المخضرم، والنجم السابق لنادي «إيه سي ميلان» باولو مالديني، قدوة له في الملاعب، إضافة إلى اللاعب الكبير أليساندرو نيستا.

ذكرى «الريمونتادا»
الحديث حول كأس العالم، أيقظ حلم المشاركة فيه لدى حمزة، صاحب هدف «الريمونتادا» أمام فريق «مارومو غالانتس» الجنوب أفريقي، الذي دفع بـ«الأخضر» إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

الأجواء كانت مشحونة، حيث احتاج «الأخضر» إلى ثلاثة أهداف للتأهل، لكن ورغم الصعوبة، يقول حمزة: «كانت الجماهير عاملا حاسما، وكان تشجيعهم دافعا للاعبين من أجل التمسك بالأمل رغم عدم التسجيل في الشوط الأول، فجاء الشوط الثاني مغايرا، وسجل الفريق الهدف الثاني قبل الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى تهادت الكرة أمام حمزة في الوقت بدل الضائع، ليحرز الهدف الثالث الأغلى والحاسم».

اللحظة الأصعب
بدأ حمزة لعب الكرة في نادي الهلال بمدينة بنغازي، وهناك تدرج في الفئات السنية المختلفة، وظل فيه حتى العام الماضي، حين التحق بـ«الأخضر»، حيث ينتظر بشغف تحقيق أولى البطولات معه.

ولا ينسى اللاعب، الذي يلقب بـ«بوفا»، أحد أصعب المواقف التي واجهته في الملاعب، حين خاض مع فريق الهلال نهائي كأس ليبيا العام 2018 أمام الاتحاد طرابلس، وخسر الفريق بنتيجة بهدفين للا شيء، وحينها شعر بالمرارة لتعرضهم إلى «ظلم شديد من الحكام»، حسب رأيه، ثم كانت «الريمونتادا» في «الكونفدرالية» هي أغلى لحظة في مسيرته الكروية.

-بالصور.. «الأخضر» يكرم الأطفال حاملي الكرات لدورهم في مباراة «الكونفدرالية»
-تأجيل قرعتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» لأجل غير مسمى.. والأخضر ينتظر

الطموح مع المنتخب الوطني
والآن يستعد حمزة مع رفاقه لمباراتي شباب الجبل والنصر في الدوري الليبي، فالفوز فيهما يدفع بـ«الأخضر» إلى اعتلاء صدارة الجدول، كما ينتظرون تحديد موعد مباراة نصف نهائي الكأس أمام الأهلي بنغازي، على أمل تخطيه والوصول إلى النهائي، وربما تحقيق أول لقب في تاريخ النادي.

أما على صعيد المشاركة مع المنتخب الوطني، فشارك حمزة رفقة «فرسان المتوسط» في مواجهتين أمام النيجر وموريتانيا، ويأمل في العودة لتمثيل منتخب بلاده قائلا: إن تمثيل البلاد شرف لأي لاعب، وإنه مستمر في الاجتهاد والتركيز رفقة فريقه، ليصل إلى أفضل مستوى يؤهله للوصول إلى قائمة المنتخب مرة أخرى، وأنه يحترم رؤية الجهاز الفني للمنتخب في اختياراته».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية

كريستيانو يهز المونديال بتصريحات جديدة: أنا مضاد للرصاص.. أنا أرتدي بدلة حديدية
الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين

الرئاسة المصرية بعد مصافحة إردوغان: بداية لتطوير العلاقات بين الجانبين
القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم

القادري: نسعى لدخول تونس التاريخ.. وهيولماند: حضرنا لقطر للفوز بكأس العالم
اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»

اليابان تكافح انتحار الشباب بـ«ورق المراحيض»
بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر

بعد المصافحة.. إردوغان يأمل «محادثات رفيعة المستوى» مع مصر
قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز

قطر توقع عقدا طويل الأمد لتزويد الصين بالغاز
أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر

أوروبا تندفع لملء وقود الديزل الروسي قبل بدء الحظر
كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!

كاركاتير خيري - مشكلة الكرسي!
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)

عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»

قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة

حاكمة طوكيو للسكان: ارتدوا الصوف لتوفير الطاقة
شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟

شاهد في «هذا المساء».. إعادة قضية لوكيربي للواجهة لمصلحة من؟
أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022

أبرز المرشحين للفوز بكأس العالم 2022
كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات

كاركاتير خيري - تأخر صرف المرتبات
دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب

دراسة: التهميش قد يدفع بشباب الجنوب إلى حضن الإرهاب
الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»

الغاز الليبي يدخل معركة تصفية الحسابات في «بحر إيجة»
جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟

جريدة «الوسط»: هل ستجرى الانتخابات؟
حين ميسرة سياسية

حين ميسرة سياسية
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على النظام الأساسي في ليبيا
القاضي يستعرض لـ«بوابة الوسط» أهم تعديلات الأولمبية الدولية على ...
الشفلو لـ«بوابة الوسط»: أبوشاقور يقتنص البرونز ويشكل مع سليمان مستقبل ليبيا في الجودو
الشفلو لـ«بوابة الوسط»: أبوشاقور يقتنص البرونز ويشكل مع سليمان ...
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء المونديال»
قناة الوسط «WTV» تواكب أحداث كأس العالم قطر 2022 عبر برنامج «مساء...
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي ...
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط ......
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد ......
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في ......
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية المتألقة تستدعي كراوع
قبل معسكر فرسان المتوسط.. عودة المعتصم المصراتي والبداية ......
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات الترجيح
المدينة إلى نصف نهائي الكأس بعد الفوز على الخمس بركلات ......
المزيد
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب
مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني ......
طائرة السويحلي تعبر الاتحاد المصراتي بثلاثية في الدوري الليبي
طائرة السويحلي تعبر الاتحاد المصراتي بثلاثية في الدوري ......
اختتام منافسات سباقات القدرة والتحمل بصياد
اختتام منافسات سباقات القدرة والتحمل بصياد...
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة والتحمل راجع إلى تضافر الجهود (صور)
عبدالله دعباج لـ«بوابة الوسط»: نجاح سباق الخيول في القدرة ......
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد الليبي لبناء الأجسام
اللجنة الأولمبية تعلن القائمة الأولية لانتخابات الاتحاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط