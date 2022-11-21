مصطفى حمزة: الأرجنتين الأقرب لرفع كأس العالم.. ومالديني قدوتي في الملاعب

القاهرة - بوابة الوسط

توقع لاعب نادي الأخضر، مصطفى حمزة، فوز المنتخب الأرجنتيني بقيادة النجم ليونيل ميسي بكأس العالم، حيث تشهد هذه النسخة تقاربا في المستويات بين جميع المنتخبات.



ولم يفصح حمزة، في حديثه إلى «بوابة الوسط»، عن منتخبه المفضل في «المونديال»، خصوصا مع غياب المنتخب الإيطالي، حيث كشف حبه لـ«الأزوري» من الصغر، فكان يرى في المدافع المخضرم، والنجم السابق لنادي «إيه سي ميلان» باولو مالديني، قدوة له في الملاعب، إضافة إلى اللاعب الكبير أليساندرو نيستا.



ذكرى «الريمونتادا»

الحديث حول كأس العالم، أيقظ حلم المشاركة فيه لدى حمزة، صاحب هدف «الريمونتادا» أمام فريق «مارومو غالانتس» الجنوب أفريقي، الذي دفع بـ«الأخضر» إلى دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.



الأجواء كانت مشحونة، حيث احتاج «الأخضر» إلى ثلاثة أهداف للتأهل، لكن ورغم الصعوبة، يقول حمزة: «كانت الجماهير عاملا حاسما، وكان تشجيعهم دافعا للاعبين من أجل التمسك بالأمل رغم عدم التسجيل في الشوط الأول، فجاء الشوط الثاني مغايرا، وسجل الفريق الهدف الثاني قبل الدقائق الأخيرة من المباراة، حتى تهادت الكرة أمام حمزة في الوقت بدل الضائع، ليحرز الهدف الثالث الأغلى والحاسم».



اللحظة الأصعب

بدأ حمزة لعب الكرة في نادي الهلال بمدينة بنغازي، وهناك تدرج في الفئات السنية المختلفة، وظل فيه حتى العام الماضي، حين التحق بـ«الأخضر»، حيث ينتظر بشغف تحقيق أولى البطولات معه.



ولا ينسى اللاعب، الذي يلقب بـ«بوفا»، أحد أصعب المواقف التي واجهته في الملاعب، حين خاض مع فريق الهلال نهائي كأس ليبيا العام 2018 أمام الاتحاد طرابلس، وخسر الفريق بنتيجة بهدفين للا شيء، وحينها شعر بالمرارة لتعرضهم إلى «ظلم شديد من الحكام»، حسب رأيه، ثم كانت «الريمونتادا» في «الكونفدرالية» هي أغلى لحظة في مسيرته الكروية.

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