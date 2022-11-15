تأجيل قرعتي دوري أبطال أفريقيا و«الكونفدرالية» لأجل غير مسمى.. والأخضر ينتظر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، الثلاثاء، تأجيل قرعتي دور المجموعات لكل من بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس «الكونفدرالية»، لأجل غير مسمى، دون ذكر السبب.

وجاء ذلك في بيان أصدره «كاف» عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، وذكر «كاف» أنه كان من المقرر سحب القرعة غداً الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، لكن سيجري الإعلان عن الموعد والتوقيت الجديدين في الوقت المناسب.

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وقال «كاف»: «يعتذر الكاف عن أي إزعاج ناتج عن هذا التغيير».

ويمثل كرة القدم الليبية نادي الأخضر في بطولة «الكونفدرالية»، بعد أن نجح في التأهل إلى دور المجموعات، ليصبح الوحيد من بين الأندية الأربعة المشاركة في الموسم القاري الحالي في بطولتي دوري الأبطال التي شهدت مشاركة الاتحاد والأهلي طرابلس، بينما شارك النصر والأخضر في «الكونفدرالية».