الأولمبي يفسخ تعاقده مع المدرب التونسي طارق ثابت بالتراضي بعد الخسارة في كأس ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

قرر التونسي طارق ثابت الرحيل بالتراضي عن تدريب فريق كرة القدم الأول بنادي الأولمبي بعد اتفاق مع إدارة النادي بمدينة الزاوية، أمس الإثنين، ليكون ثابت رابع المدربين المغادرين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

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يشار إلى أن أول المدربين المقالين في الدوري الممتاز لهذا الموسم 2022-2023، مدرب الاتحاد المصراتي البلجيكي لوك إيميال، بعد الخسارة أمام السويحلي في ثاني جولات الدوري.

التونسي أنيس الباز يرحل عن الهلال

أما ثاني الإقالات لمدرب الهلال التونسي أيضًا أنيس الباز، بعد ثلاث مباريات للهلال، تعادل في واحدة، وفقد النتيجة في مبارتين، وثالث المغادرين مدرب المدينة المحلي رضا عطية، بعد أربع مباريات، تعادل في أول ثلاث مباريات، وفقد النتيجة في الرابعة.

وأخيرًا رابع المغادرين مدرب الأولمبي التونسي طارق ثابت، بعد الخسارة في ربع نهائي الكأس أمام الأهلي بنغازي بهدف، محققاً خسارة وثلاث تعادلات في الدوري.