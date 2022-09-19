محاضرتان في دورة المعد البدني للمرأة بمصراتة.. الإثنين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بصالة «نادي المرأة» بمصراتة دورة إعداد المعد البدني العام في المستوى الثاني، وتستهدف 13 مشارِكة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد النسائي الليبي، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية وكليات التربية البدنية بطرابلس والزاوية ومصراتة.

تهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر الرياضية النسائية وفق أسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية، ويشهد اليوم الإثنين، محاضرتين.

- 13 مشارِكة في دورة المعد البدني بـ«نادي المرأة» بمصراتة

المحاضرة الأولى بعنوان «التحمل الهوائي واللاهوائي» للدكتورة سميحة علي، والثانية حول مهمة المدرب في الإعداد النفسي للرياضيين للدكتورة عبير عيسى.

أما الثلاثاء فيشهد المحاضرة الأولى حول ضبط حمل التدريب وتقنين الأحمال للدكتورة لطفية الكيب، والمحاضرة الثانية حول الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية للدكتورة ليلى الفقيه.

ويشهد الأربعاء المقبل الامتحان النظري والعملي، على أن يكون يوم الخميس المقبل حفل الختام وتوزيع الشهادات.