13 مشارِكة في دورة المعد البدني بـ«نادي المرأة» بمصراتة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس السبت، بصالة «نادي المرأة» بمصراتة دورة إعداد المعد البدني العام في المستوى الثاني، واستهدفت 13 مشارِكة تحت إشراف وتنظيم الاتحاد النسائي الليبي، وبالتعاون مع الأكاديمية الأولمبية وكليات التربية البدنية بطرابلس والزاوية ومصراتة.

أبوشوية توضح برنامج الدورة

وفي تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» قالت رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي عواطف أبوشوية، «تهدف الدورة إلى تأهيل الكوادر الرياضية النسائية وفق أسس ومعايير علمية في التدريب والإعداد والتخطيط، ويتضمن برنامجها محاضرات نظرية وعملية».

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وأضافت: «الانطلاقة كانت أمس السبت بمحاضرتين، الأولى حول تغذية الرياضيين للدكتورة سمية أبوزيان، والمحاضرة الثانية اختبارات وقياس للدكتورة حدهم العابد، واليوم الأحد، المحاضرة الأولى بعنوان فسيولوجي التدريب للدكتورة سمية أبوزيان، والمحاضرة الثانية حول التعرف على مستويات التدريب وكيفية حساب شدة الوحدة التدريبية للدكتورة سميحة علي».

محاضرات حول الإعداد النفسي

وأكملت أبوشوية قائلة: «غدًا الإثنين، يتجدد الموعد مع محاضرتين أيضًا، الأولى بعنوان التحمل الهوائي واللاهوائي للدكتورة سميحة علي، والثانية حول مهمة المدرب في الإعداد النفسي للرياضيين للدكتورة عبير عيسى، أما الثلاثاء فيشهد المحاضرة الأولى حول ضبط حمل التدريب وتقنين الأحمال للدكتورة لطفية الكيب، والمحاضرة الثانية حول الإصابات الرياضية والإسعافات الأولية للدكتورة ليلي الفقية».

واختتمت رئيسة الاتحاد الرياضي النسائي عواطف أبوشوية، حديثها قائلة: «الأربعاء المقبل سيشهد الامتحان النظري والعملي، على أن يكون يوم الخميس المقبل حفل الختام وتوزيع الشهادات».

جانب من دورة المعد البدني. (فيسبوك)

جانب من دورة المعد البدني. (فيسبوك)