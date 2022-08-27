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فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 27 أغسطس 2022, 07:41 مساء
فوز براعم «الجزيرة» و«الهدى» في نهائيات كأس الكرة الطائرة
منافسات كأس الكرة الطائرة. (الإنترنت)
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انطلقت أمس ببنغازي نهائيات بطولة كأس ليبيا للكرة الطائرة للبراعم تحت 14 عامًا، وبنظام التجمع ومن نصف دوري، وبمشاركة فرق «الأهلي بنغازي» و«الهدى» و«الجزيرة».

وانتهت أولى المباريات أمس بفوز «الجزيرة» على «الأهلي بنغازي» بنتيجة شوطين لصفر، كانت نتيجتهما (25/ 10، 25 / 18). وأدار المباراة الحكمان سعد المسلاتي، واعبيد البرغثي، والمسجل علي الأوجلي، ومراقبا الخطوط عبدالحميد نجم وأحمد الجبالي.

وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب «الجزيرة» امناي عصام.

وفي ثاني المباريات التي جرت اليوم السبت، وانتهت بفوز «الهدى» على «الأهلي بنغازي»، وبنتيجة شوطين لصفر (25 /23 ، 25 / 14).

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وأدار المباراة الحكمان أحمد الجبالي، وفرج بوعربية، والمسجل سعد المسلاتي، ومراقبا الخطوط علي الأوجلي، واعبيد البرغثي.

وتوج بجائزة أفضل لاعب في المباراة لاعب «الهدى» عبدالباري فرج.

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