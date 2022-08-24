انفراد براعم الهدى بصدارة نهائيات ليبيا في الكرة الطائرة (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انفرد فريق الهدى بصدارة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة للبراعم تحت 14 عامًا، بالعلامة الكاملة، بعد أن حقق أمس الثلاثاء، فوزه الثالث على التوالي، وجاء على حساب الأهلي بنغازي بنتيجة شوطين لصفر كانت نتيجتهما «25-16، 25-14»، أدار المباراة الحكمان اعبيد البرغثي حكمًا أول وفرج بوعربية حكما ثانيًا والمسجل عصام الفسي ومراقبا الخطوط سعد المسلاتي وأحمد الجبالي، وتُوج لاعب الهدى المعز بالله صالح بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي بقية النتائج فاز الجزيرة على أبوسليم بنتيجة شوطين لصفر «25-15، 25-22»، أدار المباراة أحمد الجبالي حكمًا أول، وعصام الفسي حكمًا ثانيًا والمسجلان فرج بوعربية وعلي الأوجلي ومراقبا الخطوط عبدالحميد نجم وسعد الورفلي، ومُنِحت جائزة الأفضل للاعب الجزيرة المعتصم بالله النايل.

- «براعم الهلال» و«الهدى» في صدارة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

- فوز براعم الهدى والهلال والسويحلي في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

وفاز السويحلي على الهلال بشوطين لشوط واحد، جاء الشوط الأول للهلال «29-27»، والشوطان الثاني والثالث للسويحلي «25-16، 15-13» أدار المباراة الحكمان علي الأوجلي حكمًا أول وسعد المسلاتي حكمًا ثانيًا، والمسجلان سعد الورفلي وبدر البرهمي، ومراقبا الخطوط اعبيد البرغثي وعبدالحميد نجم، وتًوج لاعب السويحلي رضوان فوزي بجائزة الأفضل في المباراة.

أفضل اللاعبين

في الجولة الأولى: أيوب الزين «السويحلي»، عبدالرحمن بعيو «الهلال»، محمد الرفاعي «الهدى»، وفي الجولة الثانية: معين الصادق «الهلال»، رضوان فوزي «السويحلي»، مصعب ناصر «الهدى»، في الجولة الثالثة: المعز بالله صالح «الهدي»، المعتصم بالله النايل «الجزيرة»، ورضوان فوزي «السويحلي».

مفكرة النتائج

الهدى × أبوسليم (2- صفر)

الهلال × الجزيرة (2- صفر)

السويحلي × الأهلي بنغازي (2- 1)

الهلال × الأهلي بنغازي (2- صفر)

السويحلي × أبوسليم (2- صفر)

الهدى × الجزيرة (2- صفر)

الجزيرة × أبوسليم (2- صفر)

الهدى × الأهلي بنغازي (2- صفر)

السويحلي × الهلال (2- 1)

الترتيب بعد الجولة الثالثة

انفرد الهدى بالصدارة وبالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، ويلاحقه السويحلي والهلال بـ7 نقاط لكل منهما، والجزيرة 3 نقاط، والأهلي بنغازي برصيد نقطة واحدة وأبوسليم دون نقاط.



مواجهات اليوم الأربعاء

الجزيرة × الأهلي بنغازي

الهدى × السويحلي

أبوسليم × الهلال

الخميس 25 أغسطس

الهدى × الهلال

السويحلي × الجزيرة

أبوسليم × الأهلي بنغازي

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)

بطولة الكرة الطائرة للبراعم. (فيسبوك)