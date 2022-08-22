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فوز براعم الهدى والهلال والسويحلي في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 22 أغسطس 2022, 03:25 مساء
فوز براعم الهدى والهلال والسويحلي في نهائيات ليبيا للكرة الطائرة
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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انطلقت أمس الأحد ببنغازي نهائيات بطولة ليبيا للكرة الطائرة للبراعم «تحت 15عاما»، بنظام التجمع، ومن مرحلة واحدة، بمشاركة فرق الهلال والأهلي بنغازي والسويحلي والهدى وأبوسليم والجزيرة.

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وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات، حيث فاز الهدى على أبوسليم بشوطين لصفر (25-10، 25-17)، وتوج لاعب الهدى محمد الرفاعي بجائزة أفضل لاعب في المباراة، حيث أدار المباراة حكم أول فرج بوغربية، وحكم ثان سعد المسلاتي، والمسجل سعد الورفلي، وحكما الراية اعبيد عوض وأحمد الجبالي.

الهلال يتخطى الجزيرة
أيضا فاز الهلال على الجزيرة بشوطين لصفر (25-18، 25-20)، أدار المباراة حكم أول علي الأوجلي، وحكم ثان أحمد الجبالي، والمسجلان بدر البرهمي وفرج بوغربية، وحكما الراية اعبيد البرغثي، وسعد الورفلي، وتوج لاعب الهلال عبدالرحمن بعيو بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفاز السويحلي على الأهلي بنغازي لشوطين لشوط واحد، الشوط الأول للسويحلي (25-22)، والشوط الثاني للأهلي بنغازي (25-12)، والشوط الثالث للسويحلي (15-10)، أدار المباراة حكم أول عصام الفسي، وحكم ثان اعبيد البرغثيي، والمسجلان بدر البرهمي، وسعد الورفلي، وحكما الراية أحمد الجبالي وسعد المسلاتي، وتوج لاعب السويحلي أيوب الزين بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

ثاني جولات البطولة
يشهد اليوم الإثنين، ثاني جولات البطولة، يتجدد الموعد مع ثلاث مباريات، الأهلي بنغازي يلتقي الهلال، ويعقبها مباراة أبوسليم والسويحلي، وثالث المباريات ستجمع الجزيرة والهدى، وتشمل أجندة المباريات:

الثلاثاء 23 أغسطس
الجزيرة × أبوسليم
الهدى × الأهلي بنغازي
السويحلي × الهلال

الأربعاء 24 أغسطس
الجزيرة × الأهلي بنغازي
الهدى × السويحلي
أبوسليم × الهلال
 
الخميس 25 أغسطس  
الهدى × الهلال
السويحلي × الجزيرة
أبوسليم × الأهلي بنغازي

منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
منافسات نهائيات ليبيا للكرة الطائرة. (فيسبوك)
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