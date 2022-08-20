فوز ليبيا وغامبيا في «أفريقية الطائرة» للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

تتواصل بتونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا، وفازت ليبيا في مباريات تحديد الترتيب من الخامس إلى الثامن.

وفي مباريات تحديد الترتيب من الخامس إلى الثامن، فاز المنتخب الليبي، على نظيره المغربي بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25/ 18 ، 25 /17 ،25 /15).

وفاز منتخب غامبيا على رواندا بثلاثة أشواط لصفر كانت نتائجها (11/25 ، 13/25 ،14/25).

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ويتبقى في برنامج اليوم مباراتاالدور نصف النهائي، حيث تواجه نيجيريا نظيرتها مصر، وتلتقي تونس مع الكامرون.