Atwasat

ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 18 أغسطس 2022, 07:00 مساء
ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب
شباب ليبيا للكرة الطائرة. (الإنترنت)
alwasat radio

يستعد المنتخب الوطني لكرة الطائرة، غدا الجمعة، لمواجهة نظيره النجيري، في الدور ربع النهائي، ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب «تحت 21 عاما».

كما يتبارى غدا الجمعة، في الدور ربع النهائي تونس أمام روندا، ومصر مع المغرب، والكاميرون تلتقي غامبيا.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تونس والمغرب ونيجيريا وغامبيا، وضمت المجموعة الثانية: ليبيا ومصر والكاميرون ورواندا.

وجرت أمس الأربعاء بتونس آخر أربع مباريات في المرحلة الأولى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب «تحت 21 عاما»، وأسفرت عن فوز الكاميرون على روندا، وفوز تونس على نيجيريا.

- ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب
- طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

وفي المجموعة الثانية فاز منتخب غامبيا على المغرب، وفاز منتخب مصر على ليبيا بثلاثة أشواط لصفر.

وجاء ترتيب المجموعتين كالتالي:
المجموعة الأولى: تونس أولا، ونيجيريا ثانيا، وغامبيا ثالثا، والمغرب رابعا.

والمجموعة الثانية: مصر أولا، والكاميرون ثانيا، وليبيا ثالثا، ورواندا رابعا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس

مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي

أرتال الماجري تكتب: فساد الحياة الثقافية يهدد مسيرة المنتج الإبداعي
إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني

إدانة لاقتحام وغلق القوات الإسرائيلية 5 مؤسسات من المجتمع المدني الفلسطيني
أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟

أطلقه ديبي وتقاطعه فصائل متمرده.. هل يمهد الحوار الوطني في تشاد للانتخابات؟
إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»

إيلون ماسك ينفي نيته شراء «مانشستر يونايتد»
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة

المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب

والدة مبابي: أزمته مع نيمار تحت السيطرة.. والصحف الفرنسية تراقب عن كثب
كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة

كاركاتير حليم - الروائي الليبي إبراهيم الكوني يتعرض لحملة انتقادات واسعة
10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)

10 حرائق متزامنة في عدة مناطق بتونس.. وقوات الجيش تشارك في إخمادها (صور)
مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية

مالي.. وصول 200 جندي من مرتزقة «فاغنر» لقاعدة غاو بعد مغادرة القوات الفرنسية
أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»

أغنى رجل في العالم يكشف الحقيقة المرة في شراء «مانشستر يونايتد»
قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند

قوات صينية تتوجه إلى روسيا للمشاركة في تدريبات عسكرية تضم الهند
الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها

الجزائر: اندلاع 10 حرائق في مناطق متفرقة وتواصل الجهود لإخمادها
الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»

الصور: إرسال عينات من الخبز إلى ألمانيا للتأكد من خلوها من «برومات البوتاسيوم»
الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور

الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية

خبير أممي يتحدث عن «عمل جبري واسترقاق محتمل» لـ«الأويغور» في شينغيانغ الصينية
التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)

التنظيمات السياسية في ليبيا 1952-1969 (1)
بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا

بعد خسارة مقعدها في «كونغرس».. تشيني تتعهد بمنع انتخاب ترامب رئيسا
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم خريطة الكرة
المغراوي في حديث إلى «بوابة الوسط»: الأندية لا بد أن تشارك في رسم...
تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات
تأجيل قرعة الدوري الليبي الممتاز بسبب استقالة رئيس لجنة المسابقات
دورة ألعاب التضامن الإسلامي: تركيا تجتاز حاجز الـ300 ميدالية.. وليبيا في المركز الـ25
دورة ألعاب التضامن الإسلامي: تركيا تجتاز حاجز الـ300 ميدالية.. ...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة التتويج بالدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. «الأهلي طرابلس 1 - 2 الاتحاد» في موقعة ......
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ميداليات
تركيا تنفرد بصدارة دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ209 ......
الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز للمرة الـ18 في تاريخه
الاتحاد يتوج بطلا للدوري الليبي الممتاز للمرة الـ18 في ......
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» في نهائي «سداسي التتويج»
شاهد.. قناة «WTV» تبث «استديو تحليلي» لموقعة «الأهلي طرابلس»......
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. قائلا: «أمسح تاريخي بيدي» واتحاد اللعبة يرد: لا توجد مشاكل
بطل ليبي في «كونغ فو» يحرق ميدالياته ودروعه عبر فيديو.. ......
المزيد
تعيين سمير عبود مديرا للكرة بـ«الأولمبي»
تعيين سمير عبود مديرا للكرة بـ«الأولمبي»...
ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب
ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب...
رئيس الاتحاد الليبي للووشو يكشف حقيقة الخلاف مع أحد الحكام
رئيس الاتحاد الليبي للووشو يكشف حقيقة الخلاف مع أحد الحكام...
مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب
مشاركتان لليبيا في بطولتي أفريقيا لكرة اليد ناشئين وشباب...
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس
مطالب باستمرار اللجنة التسييرية لنادي الأهلي طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط