ليبيا تلتقي نيجيريا في ربع نهائي الطائرة الأفريقية للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يستعد المنتخب الوطني لكرة الطائرة، غدا الجمعة، لمواجهة نظيره النجيري، في الدور ربع النهائي، ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب «تحت 21 عاما».

كما يتبارى غدا الجمعة، في الدور ربع النهائي تونس أمام روندا، ومصر مع المغرب، والكاميرون تلتقي غامبيا.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تونس والمغرب ونيجيريا وغامبيا، وضمت المجموعة الثانية: ليبيا ومصر والكاميرون ورواندا.

وجرت أمس الأربعاء بتونس آخر أربع مباريات في المرحلة الأولى لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب «تحت 21 عاما»، وأسفرت عن فوز الكاميرون على روندا، وفوز تونس على نيجيريا.

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وفي المجموعة الثانية فاز منتخب غامبيا على المغرب، وفاز منتخب مصر على ليبيا بثلاثة أشواط لصفر.

وجاء ترتيب المجموعتين كالتالي:

المجموعة الأولى: تونس أولا، ونيجيريا ثانيا، وغامبيا ثالثا، والمغرب رابعا.

والمجموعة الثانية: مصر أولا، والكاميرون ثانيا، وليبيا ثالثا، ورواندا رابعا.