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ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 17 أغسطس 2022, 03:43 مساء
ليبيا تلتقي مصر في بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب
منتخب شباب ليبيا في الكرة الطائرة. (صفحة الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبر فيسبوك)
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تتواصل بتونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما، أسفرت النتائج عن فوز ليبيا على رواندا بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد كانت نتائجها (25-18، 25-13، 24-25، 25-18).

أيضا فازت تونس على المغرب بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد (22-25، 25-16، 25-15، 25-16)، كما فاز منتخب نيجيريا على غامبيا بثلاثة أشواط دون مقابل (25-21، 25-16، 25-15)، كما فازت مصر على الكاميرون بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-23، 25-17، 25-20).

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يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع أربع مباريات في الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للبطولة، وتلتقي ليبيا مع مصر، والكاميرون تتبارى مع رواندا، وتونس مع نيجيريا، والمغرب يواجه غامبيا، وغدا الخميس يوم راحة لكل الفرق المشاركة، والجمعة تبدأ مباريات الدور النصف نهائي.

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