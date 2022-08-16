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طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 16 أغسطس 2022, 05:58 مساء
طائرة شباب ليبيا تحقق الفوز الأول في البطولة الأفريقية على حساب رواندا قبل مواجهة مصر
منتخب شباب ليبيا في الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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حقق، اليوم الثلاثاء، منتخب ليبيا الفوز على رواندا في الجولة الثانية لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا والتي تتواصل بتونس بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

تقدم منتخب ليبيا بنتيجة الشوطين الأول والثاني (25-18)، (25-13)، وجاء الشوط الثالث ليشهد تفوق رواندا بفارق نقطتين (26-24)، وعاد منتخب ليبيا ليتفوق بالشوط الرابع (25-18)، ويتفوق بنتيجة المباراة بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

- ليبيا تلتقي رواندا في أفريقية الطائرة للشباب

يشار إلى أن ليبيا فقدت مباراة الجولة الأولى أمام الكاميرون (0-3) وتواجه غدًا الأربعاء مصر في الجولة الثالثة والأخيره من الدور التمهيدي للبطولة.

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