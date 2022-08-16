ليبيا تلتقي رواندا في أفريقية الطائرة للشباب

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انطلقت أمس الإثنين بتونس بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عاما، بمشاركة ثمانية منتخبات، وزعت على مجموعتين.

ضمت المجموعة الأولى منتخبات: تونس والمغرب ونيجيريا وغامبيا، وضمت المجموعة الثانية: ليبيا ومصر والكاميرون ورواندا.

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وفي اليوم الافتتاحي جرت ثلاث مباريات، فازت الكاميرون على ليبيا بثلاثة أشواط دون مقابل كانت نتائجها (25-17، 25-21، 25-20، كما فازت مصر على رواندا بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-16، 25-13، 25-13).

أيضا فازت نيجيريا على المغرب بثلاثة أشواط دون رد كانت نتائجها (25-16، 25-12، 25-20)، كما فازت تونس على غامبيا بثلاثة أشواط مقابل شوطين كانت نتائجها (21-25، 20-25، 25-16/ 25-19، 15-9).

مفكرة النتائج

الكاميرون × ليبيا (3-0).

نيجيريا × المغرب (3-0).

مصر × رواندا (3-0).

تونس × غامبيا (3-2).

مباريات اليوم الثلاثاء

يتجدد الموعد مع أربع مباريات، اليوم الثلاثاء، نيجيريا تلتقي غامبيا، ليبيا تتبارى مع رواندا، مصر تلتقي الكاميرون، وتونس مع المغرب.

ويشهد غدًا الأربعاء، مواجهات بين المغرب وغامبيا، ومصر مع ليبيا، والكاميرون أمام روندا، وتونس مع نيجيريا.