المنتخب الوطني الليبي للشباب يخسر أمام الكاميرون في بطولة أفريقيا للطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعرض المنتخب الوطني الليبي للشباب تحت ٢١ عامًا للخسارة من منتخب الكاميرون في أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة للشباب المقامة بتونس بنتيجة (0-3).

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وانطلقت، اليوم الإثنين بتونس، بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا، وتتواصل حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات وزعت عن طريق القرعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى

تونس والمغرب ونيجيريا وغامبيا.

المجموعة الثانية

ليبيا ومصر والكاميرون ورواندا.

البداية بأربع مباريات، ليبيا تلتقي الكاميرون، ومصر مع روندا، والمغرب تلتقي نيجيريا، وتونس مع غامبيا، وغدًا الثلاثاء، نيجيريا مع غامبيا، ليبيا وروندا، مصر أمام الكاميرون، تونس والمغرب.

ويقام الأربعاء، 17 أغسطس، مواجهات بين المغرب وغامبيا، مصر مع ليبيا، الكاميرون أمام روندا، تونس مع نيجيريا.