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ليبيا تلتقي الكاميرون في افتتاح «أفريقية الطائرة» تحت 21 عاما

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 15 أغسطس 2022, 05:32 مساء
ليبيا تلتقي الكاميرون في افتتاح «أفريقية الطائرة» تحت 21 عاما
منتخب شباب ليبيا في الكرة الطائرة. (فيسبوك)
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تنطلق، اليوم الإثنين بتونس، بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للشباب تحت 21 عامًا، وتتواصل حتى 23 أغسطس الجاري، بمشاركة 8 منتخبات وزعت عن طريق القرعة على مجموعتين.

المجموعة الأولى
تونس والمغرب ونيجيريا وغامبيا.

المجموعة الثانية
ليبيا ومصر والكاميرون ورواندا.

- منتخب الطائر «تحت 21» يواصل استعدادته للمشاركة في البطولة الأفريقية

البداية بأربع مباريات، ليبيا تلتقي الكاميرون، ومصر مع روندا، والمغرب تلتقي نيجيريا، وتونس مع غامبيا، وغدًا الثلاثاء، نيجيريا مع غامبيا، ليبيا وروندا، مصر أمام الكاميرون، تونس والمغرب.

ويقام الأربعاء، 17 أغسطس، مواجهات بين المغرب وغامبيا، مصر مع ليبيا، الكاميرون أمام روندا، تونس مع نيجيريا.

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