منتخب الطائر «تحت 21» يواصل استعدادته للمشاركة في البطولة الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يواصل المنتخب الوطني للكرة الطائرة تحت 21 عامًا، تدريباته اليومية بمدينة مصراتة في معسكره الداخلي، تحت إشراف المدرب التونسي عامر نصراوي، والمساعدين رمزي أبوشعالة ويوسف بركة.

وتأتي استعدادات المنتخب الوطني للكرة الطائرة، للمشاركة في البطولة الأفريقية للمنتخبات لفئة تحت 21 سنة، المؤهلة لكأس العالم، التي ستقام في تونس خلال الفترة من 13 إلى 23 أغسطس المقبل.

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وعلمت «بوابة الوسط» أن المنتخب الوطني ينتظر دعم الجهات ذات الاختصاص لإقامة معسكر استعدادي في تونس، قبل انطلاق البطولة الأفريقية للمنتخبات.